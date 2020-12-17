В РФПИ заявили, что «лайт-вакцину» могут направить на внешние рынки

Российская однокомпонентная «лайт-вакцина» от коронавируса будет направлена в основном на внешние рынки, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью «Россия 24».

«Спутник V лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты — до 85%. В основном эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, где идут сильные эпидемические очаги», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что фонд покрывает расходы центра им. Гамалеи на необходимые клинические испытания «Спутника V лайт».

«Мы видим значимый спрос на эту вакцину, именно на такой подход, от различных иностранных государств, в то время как в России, безусловно, нашим флагманом будет «Спутник V», — подчеркнул Дмитриев.

Как ранее рассказал российский президент Владимир Путин, специалисты центра имени Гамалеи могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что подобный препарат позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия вакцинного препарата и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости.