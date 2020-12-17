Гинцбург высказался о создании «лайт-вакцины» от коронавируса

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Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» высказался по поводу идеи создания «лайт-вакцины» от коронавирусной инфекции COVID-19.
Гинцбург высказался о создании «лайт-вакцины» от коронавируса
  • РИА Новости

По его словам, данного рода вакцина необходима, так как быстро произвести необходимые объёмы обычного препарата невозможно.

«Никакая промышленность... при условии пандемии, которая охватила весь земной шар, не может быстро произвести необходимое количество вакцинного препарата. Поэтому тот вакцинный препарат, о котором сегодня говорил президент, позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия вакцинного препарата и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания, использовав только один компонент этой вакцины», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создания в стране «лайт-вакцины» от COVID-19 — с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. 

Также в ходе пресс-конференции Путин назвал необходимой всеобщую вакцинацию населения от коронавируса.

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