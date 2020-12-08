Гинцбург разрешил выпить бокал шампанского при вакцинации от COVID-19

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Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь 42 дня. По словам учёного, бокал шампанского выпить можно, но стакан водки пить не стоит.
Гинцбург разрешил выпить бокал шампанского при вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«Речь идёт о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на её эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой», — объяснил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

По его словам, «бокал шампанского выпить можно».

«Но стакан водки — это будет, если вы посчитаете... это как раз получится примерно 1%. Вот этого уже не надо делать. Не только потому, что голова будет болеть на следующий день, но и потому, что на иммунную систему это очень отрицательно влияет», — сказал он.

Как отмечала Голикова, при вакцинации важно воздержаться от посещения мест с большим количеством людей и ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему. 

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