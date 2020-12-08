Гинцбург разрешил выпить бокал шампанского при вакцинации от COVID-19
- Reuters
«Речь идёт о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на её эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой», — объяснил Гинцбург в беседе с РИА Новости.
По его словам, «бокал шампанского выпить можно».
«Но стакан водки — это будет, если вы посчитаете... это как раз получится примерно 1%. Вот этого уже не надо делать. Не только потому, что голова будет болеть на следующий день, но и потому, что на иммунную систему это очень отрицательно влияет», — сказал он.
Как отмечала Голикова, при вакцинации важно воздержаться от посещения мест с большим количеством людей и ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.