Гинцбург разрешил выпить бокал шампанского при вакцинации от COVID-19

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь 42 дня. По словам учёного, бокал шампанского выпить можно, но стакан водки пить не стоит.

«Речь идёт о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на её эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой», — объяснил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

По его словам, «бокал шампанского выпить можно».

«Но стакан водки — это будет, если вы посчитаете... это как раз получится примерно 1%. Вот этого уже не надо делать. Не только потому, что голова будет болеть на следующий день, но и потому, что на иммунную систему это очень отрицательно влияет», — сказал он.

Как отмечала Голикова, при вакцинации важно воздержаться от посещения мест с большим количеством людей и ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.