Голикова: после прививки от COVID нужно на 42 дня ограничить алкоголь
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- РИА Новости
«Что важно знать вне зависимости от того, какой вакциной вы прививаетесь. Речь идет о 42 днях. Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности — воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», — сказала Голикова.
С 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для сотрудников сферы образования, здравоохранения и соцслужб.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, за первые пять часов на прививку записались 5 тыс. человек.