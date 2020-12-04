Голикова: после прививки от COVID нужно на 42 дня ограничить алкоголь

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что граждане, получившие прививку от коронавируса, должны соблюдать масочный режим и на 42 дня ограничить контакты и употребление алкоголя.

«Что важно знать вне зависимости от того, какой вакциной вы прививаетесь. Речь идет о 42 днях. Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности — воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», — сказала Голикова.

С 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для сотрудников сферы образования, здравоохранения и соцслужб.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, за первые пять часов на прививку записались 5 тыс. человек.