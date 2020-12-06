Китай успешно запустил спутник зондирования Земли Gaofen-14

Китай успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-14.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

Отмечается, что запуск спутника был осуществлён в 11:58 по местному времени (06:58 мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б» с космодрома Сичан.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны и отправился на орбиту спутника Земли.

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» исследования грунта Луны.