Китай успешно запустил спутник зондирования Земли Gaofen-14

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Китай успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-14.
Китай успешно запустил спутник зондирования Земли Gaofen-14
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

Отмечается, что запуск спутника был осуществлён в 11:58 по местному времени (06:58 мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б» с космодрома Сичан.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» покинул поверхность Луны и отправился на орбиту спутника Земли.

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» исследования грунта Луны.

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