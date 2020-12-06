Эксперт рассказал о «сверхраспространителях» коронавируса

Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов в интервью радио Sputnik сообщил, что «всё больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями» коронавирусной инфекции COVID-19.

Он сообщил, что «это коварное явление».

Дурманов пояснило, что «человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса».

«Для него это не имеет значения, а окружающие люди могут заболеть, в том числе и тяжело заболеть», — заявил эксперт по биобезопасности.

Он отметил, что «если человек кашляет, чихает, у него явная температура и слезятся глаза, то можно предположить, что он болеет, соответственно он заразен».

«Если это бессимптомный носитель, то это никак нельзя выяснить. У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнём любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель», — добавил Дурманов.

Согласно данным оперштаба на 5 декабря, России в течение суток выявили 28 782 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 431 731.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.