Академик РАН рассказал об опасном последствии коронавируса

Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев заявил, что коронавирус способен вызвать опасное для жизни иммунное расстройство.

«COVID-19 показал, что в общем-то это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей», — цитирует его РИА Новости.

По словам Румянцева, медикам необходимо использовать имеющийся опыт в лечении пациентов с иммунными заболеваниями для лечения заболевших COVID-19.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.