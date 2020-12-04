Академик РАН рассказал об опасном последствии коронавируса

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Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев заявил, что коронавирус способен вызвать опасное для жизни иммунное расстройство.
Академик РАН рассказал об опасном последствии коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«COVID-19 показал, что в общем-то это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей», — цитирует его РИА Новости.

По словам Румянцева, медикам необходимо использовать имеющийся опыт в лечении пациентов с иммунными заболеваниями для лечения заболевших COVID-19.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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