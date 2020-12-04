Академик РАН рассказал об опасном последствии коронавируса
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- РИА Новости
«COVID-19 показал, что в общем-то это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекцией, то есть это заболевание, которое вызывает иммунное расстройство, приводящее к гибели людей», — цитирует его РИА Новости.
По словам Румянцева, медикам необходимо использовать имеющийся опыт в лечении пациентов с иммунными заболеваниями для лечения заболевших COVID-19.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.