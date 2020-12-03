Назван наиболее распространённый путь передачи коронавируса

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, заболевшие члены семьи являются самым частым источником инфицирования коронавирусом.
Назван наиболее распространённый путь передачи коронавируса
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Отмечается, что риск передачи инфекции зависит от продолжительности воздействия и близости социальных взаимодействий.

«Риск передачи инфекции в домашнем хозяйстве возрастает в период изоляции, вероятно, из-за увеличения частоты контактов дома», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что у 70% переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в умеренной и лёгкой форме наблюдаются патологии печени и поджелудочной железы, которые могут привести к преждевременному старению.

Также турецкие учёные пришли к выводу, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции имеют большую концентрацию вируса, чем люди с проявившимися симптомами.

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