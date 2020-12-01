Иммунолог назвал важное правило в испытании вакцины от коронавируса

Участники испытаний вакцины от коронавируса не должны самостоятельно сдавать тест на антитела, считает израильский иммунолог, профессор Яков Беркун, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим.

«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя всё, что он хочет. Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — сказал РИА Новости он.

Тот факт, что пациент знает или нет, получил ли он плацебо, может повлиять на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках.

Главное, чтобы информация о том, получил ли испытуемый плацебо или активную вакцину, не попала к наблюдающему его врачу, считает учёный.

«Когда мы даём прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек», — сказал Беркун.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что полноценные клинические испытания своих вакцин от коронавируса смогут осуществить только первые производители.