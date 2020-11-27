Назван основной недостаток вакцин от коронавируса

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что полноценные клинические испытания своих вакцин от коронавируса смогут осуществить только первые производители.
Назван основной недостаток вакцин от коронавируса
  • Reuters

«Клинические исследования вакцины будут конкурировать с массовой вакцинацией. Поэтому самые большие шансы на то, чтобы получить точное представление об эффективности своих вакцин, у тех компаний, что первыми вступили в вакцинную гонку», — цитирует РИА Новости Баранову.

По её словам, скоро клинические испытания вакцин станут весьма затруднены.

Она отметила, что люди, получающие во время испытаний плацебо, захотят вакцинироваться с началом массовой вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24» заявил о готовности инфраструктуры города к проведению массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

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