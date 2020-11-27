Назван основной недостаток вакцин от коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что полноценные клинические испытания своих вакцин от коронавируса смогут осуществить только первые производители.

«Клинические исследования вакцины будут конкурировать с массовой вакцинацией. Поэтому самые большие шансы на то, чтобы получить точное представление об эффективности своих вакцин, у тех компаний, что первыми вступили в вакцинную гонку», — цитирует РИА Новости Баранову.

По её словам, скоро клинические испытания вакцин станут весьма затруднены.

Она отметила, что люди, получающие во время испытаний плацебо, захотят вакцинироваться с началом массовой вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24» заявил о готовности инфраструктуры города к проведению массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.