Модуль аппарата «Чанъэ-5» готовится к посадке на Луне

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Посадочный модуль китайского автоматического космического аппарата «Чанъэ-5» начал готовиться к посадке на Луну.
Модуль аппарата «Чанъэ-5» готовится к посадке на Луне
  • © Роскосмос/Иван Вагнер

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Уточняется, что отделение модуля произошло в 04:40 по местному времени (23:40 мск воскресенья) под контролем технических специалистов из Пекинского центра управления полётами.

Ожидается, что пока орбитальный комплекс, в состав которого входит возвращаемая капсула, будет находиться на лунной орбите на высоте около 200 км от поверхности спутника.

Ранее сообщалось, что китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно достиг лунной орбиты и готовится к совершению посадки.

23 ноября Китай запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», который должен совершить посадку на Луну, собрать там образцы грунта, а после вернуться на Землю.

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