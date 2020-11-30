Старт «Союза» перенесён на 1 декабря из-за непогоды

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Старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 был перенесён на день из-за непогоды, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Старт «Союза» перенесён на 1 декабря из-за непогоды
  • © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

«Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру», — написал Рогозин в своём Twitter.

Ранее в ракете «Союз» на космодроме Куру обнаружили бракованную деталь.

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