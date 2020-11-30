Старт «Союза» перенесён на 1 декабря из-за непогоды

Старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 был перенесён на день из-за непогоды, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру», — написал Рогозин в своём Twitter. Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру pic.twitter.com/oU20A3mLCx — РОГОЗИН (@Rogozin) November 30, 2020 Ранее в ракете «Союз» на космодроме Куру обнаружили бракованную деталь.