Старт «Союза» перенесён на 1 декабря из-за непогоды
Старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 был перенесён на день из-за непогоды, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
- © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
«Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру», — написал Рогозин в своём Twitter.
Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру pic.twitter.com/oU20A3mLCx— РОГОЗИН (@Rogozin) November 30, 2020
Ранее в ракете «Союз» на космодроме Куру обнаружили бракованную деталь.
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