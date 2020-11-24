В ракете «Союз» на космодроме Куру обнаружили бракованную деталь

В ракете «Союз-СТ-А» на космодроме Куру обнаружили некачественную деталь, неисправность удалось вовремя выявить, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Негатив был бы в том, что бракованный клапан улетел бы с ракетой, а она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества», — приводит его слова РИА Новости.

Рогозин отметил «резкое падение ответственности и качества работы поставщиков».

Так глава «Роскосмоса» прокомментировал сообщения о том, что при подготовке к пуску ракеты на одном из её боковых блоков был обнаружен бракованный клапан.

Как пишет агентство, накануне источник сообщал, что клапан заменят на запасной, также проверку пройдут все ракеты «Союз» на разных космодромах.