Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как он написал на своей странице в Twitter, запуск перенесён на сутки — на 30 ноября.

«В ГКЦ (Гвианском космическом центре) принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30.11.2020 в 04:33 мск», — сообщил Рогозин.

В ГКЦ принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30.11.2020 в 4.33 мск. https://t.co/AuTWTPEHzM — РОГОЗИН (@Rogozin) November 28, 2020

Ранее в ракете «Союз» на космодроме Куру обнаружили бракованную деталь.