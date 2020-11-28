Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Рогозин сообщил о переносе пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Как он написал на своей странице в Twitter, запуск перенесён на сутки — на 30 ноября.

«В ГКЦ (Гвианском космическом центре) принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30.11.2020 в 04:33 мск», — сообщил Рогозин.

Ранее в ракете «Союз» на космодроме Куру обнаружили бракованную деталь.

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