В «Векторе» назвали условия хранения их вакцины от коронавируса
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- АГН «Москва»
Он сообщил, что «вакцина «Вектора» достаточно легко и надёжно хранится при температуре от +2 до +8 °C и транспортируется тоже при этой температуре».
«То есть проблем с хранением и сохранностью вакцины не возникает», — цитирует ТАСС Рыжикова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.
Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.