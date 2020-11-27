В «Векторе» назвали условия хранения их вакцины от коронавируса

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Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков назвал условия хранения вакцины «Вектора» от коронавируса.
В «Векторе» назвали условия хранения их вакцины от коронавируса
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Он сообщил, что «вакцина «Вектора» достаточно легко и надёжно хранится при температуре от +2 до +8 °C и транспортируется тоже при этой температуре».

«То есть проблем с хранением и сохранностью вакцины не возникает», — цитирует ТАСС Рыжикова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.

Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.

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