«Роскосмос» сообщил о планах приступить к переговорам о судьбе МКС

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что «вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние её модулей и расчётный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами».

«Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с NASA и другими партнёрами к консультациям по этим темам», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находилось в российском модуле «Звезда».

Позднее стало известно, что российский космонавт Сергей Рыжиков во время выхода в открытый космос не нашёл никаких следов внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС).