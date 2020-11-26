«Роскосмос» сообщил о планах приступить к переговорам о судьбе МКС
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«Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с NASA и другими партнёрами к консультациям по этим темам», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находилось в российском модуле «Звезда».
Позднее стало известно, что российский космонавт Сергей Рыжиков во время выхода в открытый космос не нашёл никаких следов внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС).