Учёный прокомментировал сообщения о мутации коронавируса

Президент Российского медицинского общества профессор Евгений Ачкасов прокомментировал возможность возникновения новых, опасных для человека штаммов коронавируса на фоне вспышки COVID-19 среди популяции норок в Дании.

Об этом Евгений Ачкасов рассказал в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда».

«Я бы не придавал этой информации значения, потому что это чисто теоретические рассуждения, которые к практике пока не имеют отношения, и нет данных, что эти новые вирусы переходят на человека», — заявил учёный.

Специалист пояснил, что любой вирус со временем будет мутировать в человеческой среде или среди животных. Вопрос в том, будет ли новый вирус представлять опасность для человека. Пока таких данных не зафиксировано.

«Нам хватает своего человеческого коронавируса, который сам меняется, может приобретать либо более агрессивное, либо более мягкое течение», — пояснил специалист.

18 ноября Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что все норки на всех фермах в стране, где был выявлен мутировавший коронавирус, уничтожены, контроль ситуации продолжается.