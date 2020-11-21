Учёные ожидают вспышки кори из-за пропуска вакцинации детей в пандемию

Учёные Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне прогнозируют вспышки кори в 2021 году из-за пропуска многими детьми в ряде стран запланированной вакцинации в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующая работа опубликована в журнале Lancet.

Как отмечают авторы статьи, по данным Всемирной организации здравоохранения, к концу октября 94 млн детей в 26 странах пропустили запланированные прививки от кори на фоне пандемии, из-за чего есть риск, что они могут заболеть.

«Данные мониторинга за первые шесть месяцев 2020 года предполагают, что число случаев заболевания корью снизилось в большинстве стран, однако это снижение скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает вспышки заболевания в будущем», — говорится в статье.

По мнению авторов исследования, число непривитых от кори детей, особенно проживающих в труднодоступных и бедных районах, продолжит увеличиваться также с учётом растущего недоедания и дефицита витамина А.

«Все эти факторы будут, вероятно, увеличивать летальность от кори, создавая условия для возвращения кори в 2021 году, что также будет сопровождаться ростом смертности и более серьёзными последствиями заболевания, которые были обычными десятки лет назад», — говорится в отчёте.

Учёные призвали помочь всем странам обеспечить вакцинацию детей и в то же время быть готовыми к вспышкам заболевания.

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