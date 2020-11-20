ВОЗ рекомендует не применять ремдесивир при лечении COVID в больницах

Противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для пациентов, которые помещены в больницы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ссылаясь на выводы международной группы экспертов, которые занимаются разработкой руководящих принципов применения лекарств.

В заявлении говорится, что «ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания, поскольку на настоящий момент нет доказательств, что он улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции».

В ВОЗ напомнили, что «ремдесивир привлёк внимание в мире в качестве потенциально эффективного средства лечения при тяжелом протекании COVID-19».

Как отметили в организации, этот препарат «всё чаще применяют для лечения пациентов в больницах, однако его роль в клинической практике остается неопределенной».

Эксперты заявили, что эта рекомендация «основана на новом рассмотрении свидетельств».

Отмечается, что в частности, они учли результаты четырёх международных испытаний, в которых участвовали более 7 тыс. пациентов.

Изучив эти данные, группа, в которую вошли эксперты и четверо бывших пациентов, «пришла к заключению, что ремдесивир не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов, таких, как необходимость в механической вентиляции [легких] или время клинического улучшения».

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Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.