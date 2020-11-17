Члены экипажа МКС установили новую заплатку на месте утечки воздуха

Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на месте утечки воздуха в модуле «Звезда». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Члены российского экипажа Международной космической станции установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле «Звезда», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации в Telegram.

Планируется, что в результате контрольных замеров уровня атмосферы причину утечки можно будет устранить.

Ранее сообщалось, что космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находилось в российском модуле «Звезда».

Как отметил российский космонавт Иван Вагнер, одна из возможных причин образования трещины, через которую шла утечка воздуха на Международной космической станции, — длительный период эксплуатации станции.