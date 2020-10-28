Космонавт Вагнер объяснил появление трещин на МКС

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Российский космонавт Иван Вагнер заявил, что одна из возможных причин образования трещины, через которую шла утечка воздуха на Международной космической станции, — длительный период эксплуатации станции.
Космонавт Вагнер объяснил появление трещин на МКС
  • РИА Новости

«20 лет — рекорд для всех космических станций. Мы видим сейчас, что что-то меняется, что-то требует большего (внимания). Если возвращаться к утечке — корпус где-то уже начинает давать царапины, трещины», — приводит Интерфакс его слова.

При этом он отметил, что для МКС «20 лет — это не предел, и можно работать дальше, и можно с этим справляться».

Ранее сообщалось, что космонавтам удалось обнаружить место утечки воздуха на МКС, оно находилось в российском модуле «Звезда».

К настоящему времени место утечки воздуха, которое удалось найти благодаря чайным пакетикам, изолировано временными средствами.

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