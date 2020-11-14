Первый российский спутник для мониторинга Арктики запустят в 2021 году

Запуск первого космического аппарата «Арктика-М» для мониторинга окружающей среды в Арктике запланирован на февраль 2021 года.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Арктика-М» с космодрома Байконур намечается на 28 февраля», — цитирует РИА Новости свой источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что точные даты пусков на 2021 год будут определены позднее.

Ранее конструкторское бюро химического машиностроения имени имени А.М. Исаева приступило к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.