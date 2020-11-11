В России началось создание двигателя для многоразовой ракеты

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Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева приступило к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«На базе АО «Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева» 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков «Крыло-СВ», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что головным исполнителем проекта будет ЦНИИМАШ.

Также сообщается, что новая ракета будет использовать раскладывающиеся крылья для возвращения на аэродром.

Ранее стало известно, что российская ракета-носитель «Союз» запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане военный спутник CSO-2 в интересах Минобороны Франции.

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