Ракета «Союз» запустит французский спутник перед Новым годом

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Российская ракета-носитель «Союз» запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане военный спутник CSO-2 в интересах французского минобороны.
Ракета «Союз» запустит французский спутник перед Новым годом
  • © Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

«Старт ракеты «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и спутником CSO-2 с Куру намечается на 28 декабря», — цитирует РИА Новости свой источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что изначально пуск CSO-2 был запланирован на апрель, но был отложен, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров в беседе с журналом «Русский космос» сообщил, что первые запуски спутников высокоорбитального сегмента программы «Сфера» могут начаться с 2024 года.

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