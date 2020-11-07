Ракета «Союз» запустит французский спутник перед Новым годом

Российская ракета-носитель «Союз» запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане военный спутник CSO-2 в интересах французского минобороны.

«Старт ракеты «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и спутником CSO-2 с Куру намечается на 28 декабря», — цитирует РИА Новости свой источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что изначально пуск CSO-2 был запланирован на апрель, но был отложен, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров в беседе с журналом «Русский космос» сообщил, что первые запуски спутников высокоорбитального сегмента программы «Сфера» могут начаться с 2024 года.