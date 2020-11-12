Отправляющиеся на МКС на корабле Маска туристы подписали контракт

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Первые туристы, которые планируют в 2021 году отправится на Международную космическую станцию (МКС) на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, подписали контракт, сообщает Axiom Space.
Отправляющиеся на МКС на корабле Маска туристы подписали контракт
  • Reuters

«Многонациональный экипаж, состоящий из трёх частных астронавтов и (бывшего астронавта NASA. — RT) Майкла Лопеса—Алегриа, официально подписал контракт с Axiom», — говорится в сообщении компании в Twitter.

В августе основатель компании SpaceX Илон Маск назвал доступные космические путешествия показателем успешного будущего человечества.

«Роскосмос» сообщал, что планирует отправить к МКС двух космических туристов в конце 2021 года.

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