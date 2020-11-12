Отправляющиеся на МКС на корабле Маска туристы подписали контракт
- Reuters
«Многонациональный экипаж, состоящий из трёх частных астронавтов и (бывшего астронавта NASA. — RT) Майкла Лопеса—Алегриа, официально подписал контракт с Axiom», — говорится в сообщении компании в Twitter.
В августе основатель компании SpaceX Илон Маск назвал доступные космические путешествия показателем успешного будущего человечества.
«Роскосмос» сообщал, что планирует отправить к МКС двух космических туристов в конце 2021 года.