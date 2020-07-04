Названа длительность пребывания на орбите первого космического туриста

Первый космический турист, который выйдет в открытый космос с МКС в 2023 году, сможет находиться за бортом станции около 90-100 минут, сообщили в российском представительстве американской компании Space Adventures.

«Это будет 90-100-минутный выход, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли», — цитирует представителя компании РИА Новости.

Предполагается, что за это время космический турист сможет увидеть Землю со всех сторон.

Ранее сообщалось, что корпорация «Энергия» и Space Adventures Inc. подписали контракт о краткосрочной экспедиции двух человек на борту «Союза МС» на российский сегмент МКС.

Один из участников полёта совершит выход в открытый космос.