Названа длительность пребывания на орбите первого космического туриста
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«Это будет 90-100-минутный выход, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли», — цитирует представителя компании РИА Новости.
Предполагается, что за это время космический турист сможет увидеть Землю со всех сторон.
Ранее сообщалось, что корпорация «Энергия» и Space Adventures Inc. подписали контракт о краткосрочной экспедиции двух человек на борту «Союза МС» на российский сегмент МКС.
Один из участников полёта совершит выход в открытый космос.