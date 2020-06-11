В «Главкосмосе» оценили перспективы массового космического туризма

Короткая ссылка
Генеральный директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов рассказал о перспективах массового космического туризма.
В «Главкосмосе» оценили перспективы массового космического туризма
  • © пресс-служба "Главкосмоса"

«Думаю, что этот сегмент получит своё развитие, прежде всего в сфере суборбитальных полётов. Но в целом тема коммерческих пилотируемых полётов перспективна, и это направление необходимо развивать. Естественно, потенциально это очень прибыльный рынок, работающий ещё и на имидж государства, на лидерство в космической сфере, развитие производства, науки и культуры», — заявил Дмитрий Лоскутов в беседе с РИА Новости.

По его словам, главная цель — сделать доступ в космос надёжным, не слишком дорогим и безопасным.

В октябре 2019 года исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию (МКС).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить