В «Главкосмосе» оценили перспективы массового космического туризма

Генеральный директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов рассказал о перспективах массового космического туризма.

«Думаю, что этот сегмент получит своё развитие, прежде всего в сфере суборбитальных полётов. Но в целом тема коммерческих пилотируемых полётов перспективна, и это направление необходимо развивать. Естественно, потенциально это очень прибыльный рынок, работающий ещё и на имидж государства, на лидерство в космической сфере, развитие производства, науки и культуры», — заявил Дмитрий Лоскутов в беседе с РИА Новости.

По его словам, главная цель — сделать доступ в космос надёжным, не слишком дорогим и безопасным.

В октябре 2019 года исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию (МКС).