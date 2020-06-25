Космический турист выйдет в открытый космос с борта МКС в 2023 году

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Корпорация «Энергия» и компания из США Space Adventures Inc. подписали контракт о краткосрочной экспедиции двух человек на борту «Союза МС» на российский сегмент МКС. Один из участников полёта совершит выход в открытый космос.
Космический турист выйдет в открытый космос с борта МКС в 2023 году
  • © Роскосмос / Олег Кононенко

«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полёта совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — сообщили в «Энергии».

В корпорации отметили, что с 2001 по 2009 год РКК «Энергия» и «Роскосмос» вместе с Space Adventures Inc. выполнили восемь краткосрочных коммерческих полётов на российский сегмент МКС на кораблях «Союз».

В октябре 2019 года исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию.

Также в июне гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов рассказал о перспективах массового космического туризма.

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