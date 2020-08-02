«Роскосмос» планирует отправить туристов к МКС в конце 2021 года
- globallookpress.com
«Согласно договору с американской компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года», — отмечается в сообщении в Twitter.
В 2021 году с Байконура также намечены запуски международных экипажей. Так, согласно договору с компанией #SpaceAdventures состоится запуск с участием двух туристов, который запланирован на конец 2021 года 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 1, 2020
Имена путешественников будут озвучены в начале будущего года
В Роскосмосе уточнили, что имена участников полёта будут озвучены в начале следующего года.
В начале июля стало известно о заключении контрактов с отправляющимися на МКС туристами в 2021 году.