«Роскосмос» планирует отправить туристов к МКС в конце 2021 года

Двух непрофессиональных участников — космических туристов — планируют отправить к Международной космической станции (МКС) в конце 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Согласно договору с американской компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года», — отмечается в сообщении в Twitter.

В 2021 году с Байконура также намечены запуски международных экипажей. Так, согласно договору с компанией #SpaceAdventures состоится запуск с участием двух туристов, который запланирован на конец 2021 года 🚀



Имена путешественников будут озвучены в начале будущего года — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 1, 2020

В Роскосмосе уточнили, что имена участников полёта будут озвучены в начале следующего года.

В начале июля стало известно о заключении контрактов с отправляющимися на МКС туристами в 2021 году.