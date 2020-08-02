«Роскосмос» планирует отправить туристов к МКС в конце 2021 года

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Двух непрофессиональных участников — космических туристов — планируют отправить к Международной космической станции (МКС) в конце 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Роскосмос» планирует отправить туристов к МКС в конце 2021 года
  • globallookpress.com

«Согласно договору с американской компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года», — отмечается в сообщении в Twitter.

В Роскосмосе уточнили, что имена участников полёта будут озвучены в начале следующего года.

В начале июля стало известно о заключении контрактов с отправляющимися на МКС туристами в 2021 году.

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