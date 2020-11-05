В Минздраве заявили, что больной COVID-19 выделяет вирус до 20 дней

Больной коронавирусной инфекцией COVID-19 остаётся заразен в течение 10—20 дней после выявления симптомов в зависимости от течения болезни. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, длительность «выделения вируса» обычно зависит от тяжести течения заболевания.

«В ряде исследований было показано, что при лёгком и среднетяжёлом течении обычно вирус выделяется где-то около десяти дней после появления симптомов. При тяжёлом течении заболевания длительность выделения вируса может быть до 20 дней», — цитирует ТАСС Чуланова.

Как отметил специалист, в редких случаях положительный результат теста на COVID-19 может выявляться до двух месяцев.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что инфицированный COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.