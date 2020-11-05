В Минздраве заявили, что больной COVID-19 выделяет вирус до 20 дней
- АГН «Москва»
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По его словам, длительность «выделения вируса» обычно зависит от тяжести течения заболевания.
«В ряде исследований было показано, что при лёгком и среднетяжёлом течении обычно вирус выделяется где-то около десяти дней после появления симптомов. При тяжёлом течении заболевания длительность выделения вируса может быть до 20 дней», — цитирует ТАСС Чуланова.
Как отметил специалист, в редких случаях положительный результат теста на COVID-19 может выявляться до двух месяцев.
Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что инфицированный COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.