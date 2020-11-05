AstraZeneca до конца года начнёт испытания вакцины от COVID-19 в КНР

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом планируют начать клинические испытания вакцины от коронавируса в Китае до конца года.

«Первая и вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, начнутся в Китае до конца года» — цитирует ТАСС заместителя президента AstraZeneca по Азиатско-Тихоокеанскому региону Леона Вана.

Отмечается, что AstraZeneca в 2021 году планирует подать заявку властям КНР на выход вакцины в свободную продажу на местном рынке.

На данный момент компания получила разрешение на проведение клинических испытаний от властей Бразилии, Великобритании, США, ЮАР и Японии.

20 октября стало известно, что Китай проводит клинические испытания 13 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, четыре из которых находятся на третьей стадии исследований.