AstraZeneca до конца года начнёт испытания вакцины от COVID-19 в КНР
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«Первая и вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, начнутся в Китае до конца года» — цитирует ТАСС заместителя президента AstraZeneca по Азиатско-Тихоокеанскому региону Леона Вана.
Отмечается, что AstraZeneca в 2021 году планирует подать заявку властям КНР на выход вакцины в свободную продажу на местном рынке.
На данный момент компания получила разрешение на проведение клинических испытаний от властей Бразилии, Великобритании, США, ЮАР и Японии.
20 октября стало известно, что Китай проводит клинические испытания 13 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, четыре из которых находятся на третьей стадии исследований.