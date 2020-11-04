В Роспотребнадзоре симптомом коронавируса назвали заложенность ушей
- РИА Новости
«Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19», — цитирует «Российская газета» специалиста.
Она рассказала об исследовании учёных из Турции, согласно которому из 172 пациентов с COVID-19, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак.
При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с лёгкой формой заболевания.
Как отметила Пшеничная, этот признак может встречаться и при ОРВИ.
Если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, то необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, уточнила Пшеничная.
Ранее специалист отмечала, что инфицированный COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.
В конце октября вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о симптомах COVID-19: температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, а также плохое самочувствие и боль в горле.