В Роспотребнадзоре симптомом коронавируса назвали заложенность ушей

Короткая ссылка
Заложенность ушей является одним из симптомов коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре симптомом коронавируса назвали заложенность ушей
  • РИА Новости

«Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19», — цитирует «Российская газета» специалиста.

Она рассказала об исследовании учёных из Турции, согласно которому из 172 пациентов с COVID-19, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак.

При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с лёгкой формой заболевания.

Как отметила Пшеничная, этот признак может встречаться и при ОРВИ.

Если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, то необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, уточнила Пшеничная.

Ранее специалист отмечала, что инфицированный COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

В конце октября вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о симптомах COVID-19: температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, а также плохое самочувствие и боль в горле. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить