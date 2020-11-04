В Роспотребнадзоре симптомом коронавируса назвали заложенность ушей

Заложенность ушей является одним из симптомов коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19», — цитирует «Российская газета» специалиста.

Она рассказала об исследовании учёных из Турции, согласно которому из 172 пациентов с COVID-19, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак.

При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с лёгкой формой заболевания.

Как отметила Пшеничная, этот признак может встречаться и при ОРВИ.

Если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, то необходимо обратиться к врачу-отоларингологу, уточнила Пшеничная.

Ранее специалист отмечала, что инфицированный COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

В конце октября вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о симптомах COVID-19: температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, а также плохое самочувствие и боль в горле.