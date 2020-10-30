Вирусолог рассказал о симптомах COVID-19

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Вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн рассказал о симптомах COVID-19.
Вирусолог рассказал о симптомах COVID-19
  • Reuters

«Достаточно искать у себя температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса, плохое самочувствие, боль в горле. За этим нужно следить», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, симптомы могут быть многообразными, но волноваться и искать их у себя не нужно.

«Если нет температуры, кашля и прочих симптомов, то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать», — добавил эксперт.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.

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