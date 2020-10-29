Пульмонолог назвал два варианта течения коронавирусной болезни

Примерно 80% пациентов выздоравливают от COVID-19 естественным образом, их иммунная система преодолевает инфекцию без вмешательства, однако у других 20% ситуация развивается иначе, рассказал главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

«Существует два варианта течения новой коронавирусной инфекции. У большинства пациентов, это примерно 80% больных, после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система путём естественного своего действия преодолевает инфекцию — и человек выздоравливает», — цитирует его РИА Новости.

Аверьянов отметил, что в этой категории больных, какой бы препарат ни был назначен, пациент «всё равно выздоровеет».

По мнению пульмонолога, с этим связано большое количество лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции.

«Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определённой степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма... Это приводит к прогрессирующему поражению лёгких», — сказал он.

Ранее иммунолог Георгий Викулов в беседе с URA.RU прокомментировал неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.