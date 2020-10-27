Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных тест-систем на COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на форуме «Здоровое общество 2020» назвал число зарегистрированных в России тест-систем на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«В настоящий момент в Российской Федерации зарегистрировано 200 наборов диагностических тест-систем на определение вируса, антигенов и иммуноглобулинов различных классов», — цитиреут ТАСС Горелова.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время — 1 547 774.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.