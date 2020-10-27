Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных тест-систем на COVID-19
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«В настоящий момент в Российской Федерации зарегистрировано 200 наборов диагностических тест-систем на определение вируса, антигенов и иммуноглобулинов различных классов», — цитиреут ТАСС Горелова.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время — 1 547 774.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.