Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных тест-систем на COVID-19

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на форуме «Здоровое общество 2020» назвал число зарегистрированных в России тест-систем на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных тест-систем на COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«В настоящий момент в Российской Федерации зарегистрировано 200 наборов диагностических тест-систем на определение вируса, антигенов и иммуноглобулинов различных классов», — цитиреут ТАСС Горелова.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время — 1 547 774.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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