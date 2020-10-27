В ВОЗ оценили эффективность закрытия школ для борьбы с коронавирусом

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили эффективность закрытия школ для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В ВОЗ оценили эффективность закрытия школ для борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

«Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует оставить открытыми», — говориться в заявлении, опубликованном в Twitter директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян заявил, что предположение о том, что учащиеся школ являются активными разносчиками коронавируса, оказалось неверным: взрослые заражают детей, а не наоборот.

Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль оценил в беседе с сайтом «Аргументы и факты» заболеваемость коронавирусом среди детей.

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