В Роспотребнадзоре рассказали о заблуждении насчёт коронавируса

Предположение о том, что учащиеся школ являются активными разносчиками коронавируса, оказалось неверным, взрослые заражают детей, а не наоборот, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

«Взрослые заражают детей, а не наоборот», — цитирует РИА Новости Тотоляна.

По его словам, изначально существовало предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме.

«В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот — не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти пока не планируют вводить жёсткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса.