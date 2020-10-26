Гинцбург рассказал подробности об антителах после вакцинации от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» назвал нормальным снижение уровня антител через два-три месяца после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Через два месяца, иногда это бывает три месяца, происходит выключение синтеза антител и их количество опускается иногда почти что до нулевого уровня. Но это не значит, что наш организм при этом не защищён от данного возбудителя», — цитирует его ТАСС.

По словам Гинцбурга, в организме человека образуются «клетки памяти», которые при повторной встрече с тем же возбудителем или тем же антигеном в виде вакцинного препарата уже «синтезируют нужное защитное количество антител за три-четыре дня».

«Поэтому понижение уровня антител после вакцинации через два-три месяца — это совершенно нормальное явление, которое не должно беспокоить тех, кто вакцинировался», — подчеркнул он.

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