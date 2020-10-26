Учёные прокомментировали случаи бессимптомного протекания COVID-19

Учёные прокомментировали случаи бессимптомного протекания коронавирусной инфекции.

Об этом пишут «Известия».

«Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию», — рассказал и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

Врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова рассказала, что «бессимптомный носитель представляет собой своеобразное биологическое равновесие, при котором организм хозяина не в силах вывести паразита, а паразит не в состоянии преодолеть защитные силы организма и вызвать болезнь».

«Под действием защитных сил организма возбудитель рано или поздно погибает, и носительство прекращается», — отметила она.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, что снижения заболеваемости коронавирусом можно ожидать ещё до конца этого года.