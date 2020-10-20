На МКС восстановили работу туалета в российском сегменте

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) восстановлена работа туалета. Об этом сообщил космонавт Анатолий Иванишин.

Ранее в российском сегменте МКС отказали туалет и система получения кислорода, а также произошло задымление пылесоса.

«Мы видим, что с АСУ (ассенизационно-санитарное устройство. — RT) всё штатно», — приводит РИА Новости его слова во время переговоров с Землёй.

15 октября стало известно, что в российском сегменте МКС вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ».

Как отмечали в «Роскосмосе», жизни экипажа ничего не угрожает.

Позднее работа системы была восстановлена.