«Роскосмос» прокомментировал поломку системы подачи кислорода на МКС

«Роскосмос» сообщил, что после поломки системы получения кислорода в российском сегменте МКС жизни экипажа ничто не угрожает, 15 октября будут проведены восстановительные работы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы госкорпорации.

«Сегодня экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полётом проведёт восстановительные работы в модуле и включит систему», — заявили в пресс-службе.

В «Роскосмосе» добавили, что дублирующая система на американском сегменте работает в штатном режиме. Отмечается, что «безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает».

Ранее экипаж МКС в ходе переговоров со специалистами на Земле сообщил о выходе из строя системы получения кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте МКС.