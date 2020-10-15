«Роскосмос» прокомментировал поломку системы подачи кислорода на МКС

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«Роскосмос» сообщил, что после поломки системы получения кислорода в российском сегменте МКС жизни экипажа ничто не угрожает, 15 октября будут проведены восстановительные работы.
«Роскосмос» прокомментировал поломку системы подачи кислорода на МКС
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы госкорпорации.

«Сегодня экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полётом проведёт восстановительные работы в модуле и включит систему», — заявили в пресс-службе.

В «Роскосмосе» добавили, что дублирующая система на американском сегменте работает в штатном режиме. Отмечается, что «безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает».

Ранее экипаж МКС в ходе переговоров со специалистами на Земле сообщил о выходе из строя системы получения кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте МКС.

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