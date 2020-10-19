На МКС произошло задымление пылесоса и сломался туалет

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В российском сегменте Международной космической станции (МКС) отказали туалет и система получения кислорода, а также произошло задымление пылесоса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на переговоры экипажа с Землёй.
На МКС произошло задымление пылесоса и сломался туалет
  • © Роскосмос/Иван Вагнер

«Электрон» снова отказал», — сказал космонавт Анатолий Иванишин специалисту Центра управления полётами.

Как заявил специалист, у инженеров есть подозрения на связь этого отказа со стыковкой кабелей Иваном Вагнером в другой части российского модуля «Звезда».

Позднее экипаж также доложил о дыме, идущем из пылесоса, и неисправности туалета в модуле «Звезда».

«(В туалете. — RT) лампочка (горит. — RT) «консервант некачественный», — сказал Иванишин.

В ответ специалист предположил, что в системе может быть пузырь.

15 октября стало известно, что в российском сегменте МКС вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ».

Как отмечали в «Роскосмосе», жизни экипажа ничего не угрожает.

Позднее работа системы была восстановлена.

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