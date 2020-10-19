На МКС произошло задымление пылесоса и сломался туалет
- © Роскосмос/Иван Вагнер
«Электрон» снова отказал», — сказал космонавт Анатолий Иванишин специалисту Центра управления полётами.
Как заявил специалист, у инженеров есть подозрения на связь этого отказа со стыковкой кабелей Иваном Вагнером в другой части российского модуля «Звезда».
Позднее экипаж также доложил о дыме, идущем из пылесоса, и неисправности туалета в модуле «Звезда».
«(В туалете. — RT) лампочка (горит. — RT) «консервант некачественный», — сказал Иванишин.
В ответ специалист предположил, что в системе может быть пузырь.
15 октября стало известно, что в российском сегменте МКС вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ».
Как отмечали в «Роскосмосе», жизни экипажа ничего не угрожает.
Позднее работа системы была восстановлена.