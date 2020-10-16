ВОЗ назвала показавшее эффективность против коронавируса лекарство

На данный момент единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против COVID-19 в тяжёлой форме, является дексаметазон. Об этом заявил на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжёлой форме», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Он напомнил, что в результате широкомасштабного исследования эффективности лекарств в июне ВОЗ пришла к выводу о необходимости прекращения испытаний гидроксихлорохина, а в июле сообщила, что пациенты больше не будут получать лопинавир и ритонавир.

«Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что другие два средства — ремдесивир и интерферон — имеют слабый эффект на предотвращение смертности или сокращение времени пребывания в больнице», — добавил Гебрейесус.

Ранее глава ВОЗ, говоря о результатах первичных клинических испытаний стероида дексаметазона при лечении от COVID-19, отметил, что это первое лечение, которое снижает смертность у пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя НСН результаты испытаний дексаметазона, заявил, что был испытан «один из уже существующих кортикостероидных препаратов».

При этом он подчеркнул, что с этими препаратами «всегда нужно быть очень осторожными», поскольку они «глушат эндокринную систему» организма.