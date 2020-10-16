В ВОЗ рассказали об обсуждении с центром «Вектор» вакцины от COVID-19

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан рассказала об обсуждении с институтом «Вектор» второй российской вакцины от COVID-19.
В ВОЗ рассказали об обсуждении с центром «Вектор» вакцины от COVID-19
  • AFP

Она заявила, что у ВОЗ «были хорошие дискуссии с российскими разработчиками вакцин».

«Наши отношения с Россией хорошие, как и с другими странами, с которыми мы общаемся… У нас была хорошая телеконференция с разработчиками второй российской вакцины — институтом «Вектор». Они поделились с нами информацией и попросили разъяснения о том, какие рекомендации мы можем дать по исследованиям, преквалификации, а также политической стратегии», — цитирует РИА Новости Сваминатан.

По её словам, «это был хороший диалог», который в ВОЗ «предложили продолжить».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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