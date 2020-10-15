Кардиолог заявил о большем риске инсульта при COVID-19, чем при гриппе

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Генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал, что риск инсульта при коронавирусной инфекции COVID-19 в шесть раз выше, чем при гриппе.
Кардиолог заявил о большем риске инсульта при COVID-19, чем при гриппе
  • РИА Новости

«Инсульты. Их риск увеличивается существенно — в шесть раз больше, чем на фоне гриппа», — цитирует ТАСС Бойцова.

Он сообщил, что сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего госпитализированного с COVID-19 пациента.

При этом Бойцов отметил, что сердечно-сосудистые заболевания не повышают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжёлое течение заболевания.

По его словам, «они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз».

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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