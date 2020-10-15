Кардиолог заявил о большем риске инсульта при COVID-19, чем при гриппе
- РИА Новости
«Инсульты. Их риск увеличивается существенно — в шесть раз больше, чем на фоне гриппа», — цитирует ТАСС Бойцова.
Он сообщил, что сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего госпитализированного с COVID-19 пациента.
При этом Бойцов отметил, что сердечно-сосудистые заболевания не повышают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжёлое течение заболевания.
По его словам, «они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз».
Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163.
Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.