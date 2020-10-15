Академик рассказал о влиянии уровня витамина D на течение коронавируса

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто рассказал о влиянии уровня витамина D на течение коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, согласно докладу «Клинические аспекты ведения пациентов с коронавирусной инфекцией», дефицит витамина D обнаружили у 71,3% людей с выявленным COVID-19, в том числе у 36,3% — тяжёлый дефицит.

Шляхто отметил, что «дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания — как заболевания средне-тяжёлого течения, так и тяжёлого течения».

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.