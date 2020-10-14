Рогозин поделился впечатлениями о рекорде скорости полёта «Союза» к МКС

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вернул себе страницу в Twitter. В микроблоге он поделился впечатлениями о доставке экипажа «Союза МС-17» к МКС за рекордные 3 часа 3 минуты.
Рогозин поделился впечатлениями о рекорде скорости полёта «Союза» к МКС
  • РИА Новости

«Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полёт к МКС», — написал Рогозин.

По его словам, летний пуск «грузовика» «Прогресс», который достиг МКС «примерно за 3 часа 20 минут по двухвитковой схеме» убедил его в том, что нужно «показать уникальные возможности «цифрового» корабля «Союз МС» в связке с ракетой «Союз-2.1.а», которые дают высокую точность выведения».

«Спасибо всем моим товарищам: от главных конструкторов до рядовых стартовиков — за ответственный подход к делу, самоотверженную работу, умение рисковать и, как следствие, за блестящий результат — установленный мировой рекорд скорости космического полёта», — сказал Рогозин.

Он также опубликовал фотографию создаваемого многофункционального лабораторного модуля «Наука».

«Его электроиспытания в МИК «Энергия» на Байконуре идут круглосуточно. Пока всё нормально. Если не будет сбоев графика, выходим на пуск в апреле следующего года. Скоро сюда прибудут европейские специалисты для установки на модуль манипулятора ERA», — рассказал глава «Роскосмоса».

14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа, космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также астронавтом NASA Кэтлин Рубинс, впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции.

Он занял чуть больше трёх часов.

Как отмечал Рогозин, экипажи «Союза МС-17» и «Союза МС-18» планируют многократно выходить в открытый космос для стыковки всех кабелей и конструктивных элементов модуля «Наука» с МКС.

22 октября планируется возвращение экипажа корабля «Союз МС-16» с экипажем МКС-63 в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди.

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