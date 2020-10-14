Экипаж «Союза МС-17» перешёл на борт МКС

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» перешли на борт Международной космической станции (МКС). После этого состоялся первый сеанс связи полного состава экипажа экспедиции МКС-63 с Центром управления полётами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что планируемая продолжительность полёта экипажа корабля «Союз МС-17» — 177 суток.

В программе новой экспедиции — «научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями».

Согласно программе полёта, запланировано выполнение более 50 экспериментов, четыре из которых будут новыми, а также выходы в открытый космос по российской программе.

22 октября планируется возвращение экипажа корабля «Союз МС-16» с экипажем МКС-63 в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции. Он занял чуть больше трёх часов.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал рекордную по скорости доставку экипажа на МКС.