Экипаж «Союза МС-17» перешёл на борт МКС
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Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
Отмечается, что планируемая продолжительность полёта экипажа корабля «Союз МС-17» — 177 суток.
В программе новой экспедиции — «научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями».
Согласно программе полёта, запланировано выполнение более 50 экспериментов, четыре из которых будут новыми, а также выходы в открытый космос по российской программе.
22 октября планируется возвращение экипажа корабля «Союз МС-16» с экипажем МКС-63 в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди.
Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции. Он занял чуть больше трёх часов.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал рекордную по скорости доставку экипажа на МКС.