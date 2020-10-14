Рогозин оценил рекорд по скорости полёта к МКС

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал рекордную по скорости доставку экипажа на Международную космическую станцию.
Рогозин оценил рекорд по скорости полёта к МКС
  • РИА Новости

Рогозин в ходе переговоров с экипажем «Союза МС-17» поздравил их с успешной стыковкой.

«Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится», — цитирует РИА Новости Рогозина.

В ответ командир экипажа Сергей Рыжиков сказал, что корабль отличный, и поблагодарил принимавших участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы «не только для русских, но и для наших коллег».

«То есть препятствий для того, чтобы использовать сверхкороткую схему, вы не видите?» — спросил Рогозин у космонавта.

Рыжиков на это ответил, что «схема отличная, экипаж чувствует себя хорошо», и назвал её наиболее оптимальной в данных условиях.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции. Он занял чуть больше трёх часов.

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