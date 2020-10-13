Минздрав анонсировал испытания «Спутника V» на лицах старше 60 лет

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Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Минздрав анонсировал испытания «Спутника V» на лицах старше 60 лет
  • © Владимир Песня / РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что в испытаниях, которые пройдут на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента России, «примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет».

В ведомстве рассказали, что цель исследования — «расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что масштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот могут начать в октябре.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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