Минздрав анонсировал испытания «Спутника V» на лицах старше 60 лет
- © Владимир Песня / РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
Отмечается, что в испытаниях, которые пройдут на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента России, «примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет».
В ведомстве рассказали, что цель исследования — «расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что масштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот могут начать в октябре.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.